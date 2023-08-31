موعد نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023.. «التعليم» تكشف التفاصيل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، منتصف الأسبوع المقبل، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنّ الكنترولات مستمرة في أعمال التصحيح الأسئلة «المقالية والاختيار من متعدد» إلكترونيا.

موعد نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الكنترولات اقتربت من الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتقدير الدرجات علي أن يتم مراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وتجميع الدرجات بداية الأسبوع المقبل، علي أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم منتصف الأسبوع .

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فور اعتمادها ليحصل الطلاب على نتيجتهم برقم الجلوس، ومعرفة إذا كان الطالب ناجح أو راسب.

ولفت المصدر إلى أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحانات الدور الثاني علي درجة النجاح يحصلون فقط 50% من المادة، عدا بعض الطلاب يحصلون علي الدرجات كاملة، لتأجيلهم امتحانات الدور الأول للدور الثاني بالدرجة الكاملة بسبب ظروف قهرية أو مرضية .