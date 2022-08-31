«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 دور ثاني خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سارت بشكل منضبط، حيث أن أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحة أن جميع الأسئلة في كافة الامتحانات لطلاب الشعب الثلاثة علمي علوم ورياضة وأدبي، جاءت اختيار من متعدد.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثاني إلكترونيًا

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثاني تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء في أثناء أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أنه لن يظلم أي طالب خلال تصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتقديرها، موضحًا أن جميع محاضر الغش التي تم ضبطها خلال سير الامتحانات تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الغشاشين.

إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني خلال أيام، لافتًا إلى أنه جارِ رصد وتقدير الدرجات ومراجعتها وإعدادها في شكلها النهائي، وعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها، ومن ثم إعلانها لجموع الطلاب.

152 ألف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

وأضاف المصدر، أن ما يقرب من 152 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، مؤكدًا أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية يستعدان لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إجابات الدور الثاني للثانوية العامة قبل الشروع في عملية التصحيح، لتلافي أي ملاحظات في الأسئلة، منوهًا إلى أن التصحيح يتم إلكترونيًا في الكنترول دون تحمل الدولة أي نفقات، وأوشكت الكنترولات على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري.