«الوطن» تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد اعتمادها

ينشر موقع «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 بشعبتيها العلمي والأدبي وذلك بعد أن ينتهي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من اعتمادها.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يعتمد الوزير بعد قليل النتيجة وذلك بعد الانتهاء من مراحلها كاملة.

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 عبر الوطن

وتتيح «الوطن» عبر هذا الـ رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، إذ يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة كاملة برقم الجلوس وذلك عقب انتهاء الاعتماد والإعلان رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للناجحين في الدور الثاني؛ وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.