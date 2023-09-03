ريهام عبدالحكيم تروج لحفلها في مهرجان الموسيقى العربية

روجت الفنانة ريهام عبد الحكيم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ونشرت ريهام عبد الحكيم البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «هكون معاكوا في فاصل غنائي بحفل أنغام يوم 10 سبتمبر في افتتاح الموسم الفني للموسيقى العربية على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد عامر وفرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية».

تكريم ريهام عبدالحكيم في مهرجان القلعة

وكرمت الفنانة ريهام عبد الحكيم مؤخرا بمهرجان القلعة؛ إذ نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو للتكريم، معلقة: «تشرفت وسعدت بتكريمي في حفل افتتاح مهرجان القلعة وسط قامات الفن العظيمة بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر».