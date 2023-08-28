ريهام عبد الحكيم: سعدت بتكريمي وسط قامات الفن في مهرجان القلعة

أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بالتكريم في حفل افتتاح مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء.

ونشرت ريهام عبد الحكيم، فيديو للتكريم وعلقت عليه: «تشرفت وسعدت بتكريمي في حفل افتتاح مهرجان القلعة وسط قامات الفن العظيمة بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر».

ريهام عبدالحكيم تروج لحفل القلعة

روجت المطربة ريهام عبدالحكيم منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة.

ونشرت ريهام عبد الحكيم، صورة لها وعلقت عليها: «تابعوني النهارده في حفل افتتاح مهرجان القلعة ومفاجأة لطيفة يا رب تنول إعجباكم».