ريهام عبد الحكيم تشكر الشركة المتحدة على تنظيمها الرائع لمهرجان العلمين

عبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها بردود الفعل على حفلها في مهرجان العلمين، وصدى نجاحه، موجهة الشكر للشركة المتحدة على التنظيم، قائلة: «نشكر قناة الحياة على نقل الحفل، ووزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا، وشكر خاصة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولة عن تنظيم المهرجان، وكل حاجة كانت كويسة ومنظمة».

ريهام عبد الحكيم: حفلات مهرجان العلمين مليئة بالفرحة

وأضافت ريهام عبد الحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن حفلات مهرجان العلمين كان ظاهرا عليها الفرحة والسعادة وذلك يحدث عندما يكون التنظيم مميزا، مشيرة إلى أنها اختارت أغان في المهرجان تتناسب مع أجواء العلمين.

وتابعت: «سعيدة بالمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان العلمين، وكنا حريصين نختار أغاني مبهجة ومفرحة تناسب جو العلمين، واختارنا أغاني مبهجة من التراث أنا ومدحت صالح، والفن الجميل والأصيل يثبت نفسه في أي مكان، سواء نقدم حفلات في الأوبرا أو خارجها مثل العلمين، ووصول غناءنا الأصيل لكل الناس شيء بيفرحنا».