نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد أن جرى اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عقب الانتهاء من مراجعتها وتصحيحها، لذا يهتم الطلاب بمعرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وهي تكون متاحة عبر بوابة «الوطن» ووزارة التربية والتعليم فور الإعلان عنها.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، عن طريق الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للحصول على النتيجة والدرجات والمجموع فور إعلان النتيجة مباشرة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ومتاحة من هنــــــــــــــا، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني من موقع «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، والحصول علي الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي.

تنسيق المرحلة الثالثة

وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يستعد الطلاب لبدء تنسيق المرحلة الثالثة، وإعلان النتيجة الخاصة به، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تلك المرحلة، حيث يستمر تسجيل الرغبات لعدة أيام متواصلة، وبعد غلق تسجيب الرغبات، يتم فرز نتائج المرحلة الثالثة، ليتم إعلان النتيجة الخاصة بها خلال 72 ساعة من غلق تسجيل الرغبات، ليتمكن كل طالب من طلاب المرحلة الثالثة من معرفة الكلية التي سيلتحق بها.