إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني خلال ساعات

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للناجحين في الشعبتين العلمي والأدبي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ينتهي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي من اعتمادها بعد أن جرى الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد الكامل لدرجاتها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأوضحت المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني سيكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والمقرر إتاحته خلال الساعات القليلة المقبلة، منوهة إلى أن نسبة الناجح أعلى من الدور الأول سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات استعداداتها لأعمال فتح باب التسجيل الإلكتروني لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بنسبة نجاح 205 درجات كحد أدنى بنسبة 50% سواء للشعبة العلمية أو الأدبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.