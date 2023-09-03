الحكومة تعلن السيطرة على إنتاج السجائر وأسعارها خلال أسبوع

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن أزمة السجائر في مصر تنتهي خلال أسبوع، كاشفا تفاصيل استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص

وتابع عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات، وأن قيمة الصفقة 625 مليون دولار، وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات .

هناك قطاعات يتم التخارج منها

ولفت إلى أن الاتفاقية تضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار، وأن هناك قطاعات يتم التخارج منها، وقطاعات أخرى يتم زيادة الاستثمارات فيها وقطاعات أخرى يتم التخارج منها بعد فترة.

مفاوضات جارية للتعاقد مع شركاء هنود

وأردف أنه تم إعداد خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية على قدم وساق للتعاقد مع شركاء هنود لإنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء في مصر، مشددًا على أن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة المقبلة.