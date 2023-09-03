خدمة جديدة من الحكومة لراغبي الحصول على سيارات «مبادرة الإحلال»

أتاحت مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما، خدمة جديدة للراغبين في استبدال المركبات القديمة، تكمن في إمكانية تقليل قيمة القسط الشهري للسيارة من خلال دفع مقدم، وذلك بعد زيادة عدد البنوك المشاركة في المبادرة لتكون قائمة البنوك التي تقبل المقدم لتقليل قيمة الأقساط هي: بنك التعمير والإسكان- بنك قناة السويس- بنك القاهرة- البنك الزراعي المصري- البنك العربي الافريقي الدولي- بنك المصرف المتحد.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال إضافة إقرار مع المستندات المطلوبة لشراء السيارة بسداد مبلغ كمقدم وتوضيحه.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن المبادرة تعمل على تقصير الطريق بين المواطن والشركات المصنعة للسيارات لشراء سيارة جديدة من المصنع مباشرة، بجانب العديد من التسهيلات تتحمل تكلفتها المبادرة.

مميزات تقدمها المبادرة للمواطنين

ولفتت مبادرة إحلال السيارات، إلى أنها تتيح العديد من المميزات، منها:

- الحصول على السيارة من شركات المبادرة.

- حافز أخضر قيمته 22 و45 و65 ألف، يخصم من قيمة العربية الجديدة (ملاكي - تاكسي- ميكروباص أجرة) والمبادرة تدفعها بدل العميل لشركة السيارات.

- لايشترط دفع مقدم في حالة التقسيط.

- أطول فترة سداد 7 أو 10 سنوات.

- تخفيض 600% تقريبا على سعر الفائدة، لأن المبادرة توفر أقل سعر فائدة بنكية 3% سنويا، مقارنة بـ 22% سنويا في السوق، وتتحمل فرق سعر الفائدة ويقدر بـ19%.

- عند الدفع بالكاش، الاستلام سيكون بالسعر الرسمي دون «أوفر برايس»، مع خصم خاص من الشركة المصنعة للسيارة.

- سعر العربية الجديدة شامل تركيب أسطوانة الغاز.

- سعر وثيقة تأمين على العربية أقل من أي سعر تأمين في السوق.