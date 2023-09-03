تحصين 366 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية بالمنوفية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي شهدت إنجاز نسبة كبيرة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، وفق توجيهات وزير الزراعة، ومحافظ المنوفية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار الحفاظ الي الثروة الحيوانية.

تحصين 366 ألف رأس ماشية في محافظة المنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، نجحت في تحصين 366 ألف رأس ماشية على مستوى جميع القرى والمدن، موضحا أن الحملة تشهد تعاون بين كل الجهات وتلقى دعم كبير من الجهات التنفيذية في الدولة.

بيطري المنوفية: نسبة تنفيذ الحملة في المحافظة 98%

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة تنفيذ المبادرة بلغت 98%، وهي الأولى على مستوى الجمهورية، ويجري العمل على الانتهاء من باقي النسبة لتحقيق المستهدف بالكامل خلال الأيام المقبلة.

ووجه «حماد» الشكر لكل الفرق المشاركة في الحملة القومية الثانية، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.