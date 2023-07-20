150 طبيبا يشاركون في تحصين الماشية بكفر الشيخ تطوعيا اليوم

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ 150 طبيبا وطبيبة بيطريين، وعمال وإداريين، سيشاركون منذ فجر اليوم وحتى الساعة الثانية مساءً، بشكل تطوعي ودون أجر، في الحملات البيطرية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، في كفر الشيخ.

وتأتي مشاركة الـ150 طبيبا خلال العطلة الرسمية اليوم، التي قررتها الدولة المصرية بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية للعام الجديد 1445، وذلك مساهمة منهم في تنمية الثروة الحيوانية.

حملات متنقلة بسيارات بيطرية

وأوضح «بشار»، أنّ فرق الطب البيطري في كفر الشيخ، ستوزع على جميع الإدارات البيطرية، حتي تتمكن من تغطية جميع مراكز المحافظة، كما يجري متابعة العمل من خلال فريق آخر متطوع داخل مديرية الطب البيطري في مدينة كفر الشيخ، وتوفير سيارات بيطرية متنقلة للتواصل مع تلك القوافل، فضلًت عن توفير مستلزمات الدعم والأدوية كافة.

الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

وأشار أيضًا إلى أنّ أولى اهتمامات مديرية الطب البيطري، هو تضافر جميع الجهود لزيادة أعداد الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الحفاظ عليها وتحصينها ضد الأمراض المعدية التي تنتشر في فصل الصيف، بهدف تحصين 212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ.