«بيطري كفر الشيخ»: تشكيل 105 لجان للتوعية بأهمية تحصين الماشية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، عن تشكيل عدد 105 لجان بيطرية متنوعة بهدف توعية مربي الماشية بأهمية عمليات التحصين للماشية من الأبقار والجاموس، ضد الأمراض المعدية مثل الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، والجلد العقدي.

حملات توعية لـ 13 ألف مربي ماشية

أوضح، «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجان الإرشاد والتوعية البيطرية في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من توعية نحو 13 ألف مربي ماشية بعدد من مراكز المحافظة، بالأهمية القصوي لحماية الماشية من النفوق حال عمليات التحصين ضد الأمراض السابق ذكرها.

استمرار حملات التوعية في كفر الشيخ

أضاف «بشار» أن الطب البيطري يكثف جهوده في حملات التوعية في كفر الشيخ، لافتاً إلى أن بعض المواطنين لديهم اعتقاد بأن التحصين يضر ولا يفيد، وهذا أمر عاري تماماً من الصحة، لأن التحصين هو الحل الأمثل للوقاية وحماية الثروة الحيوانية من أي ضرر أو الإصابة بالأمراض المعدية، خاصة في ظل طقس شديد الحرارة نهاراً.