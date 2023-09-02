تفاصيل موعد ومكان عزاء رجل الأعمال محمد الفايد في لندن

رحل عن عالمنا رجل الأعمال محمد فايد عن عمر يناهز الـ94 عامًا بعد صراع مع المرض، وكشفت ميرفت خليل رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة، عن تفاصيل وموعد عزاء الراحل في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

موعد ومكان عزاء رجل الأعمال محمد فايد

وأوضحت خليل خلال حديثها، إن الكثيرين من أبناء الجالية المصرية في انجلترا فوجئوا بخبر وفاة رجل الأعمال محمد فايد، على الرغم من أنه كان معروفا للجميع مرضه خلال الفترة الماضية وتلقيه العلاج.

وأضافت أن من حضر صلاة الجنازة كانوا من الذاهبين إلى صلاة الجمعة ولكنهم وجدوا جثمان رجل الأعمال، قائلة: «لم نحضر جنازته، علمنا بوفاته في وقت الجنازة، ومن كان موجودا في الساحة ذهب من أجل صلاة الجمعة».

وأوضحت أنه وفق أسرته فسيتم إقامة حفل تأبين رجل الأعمال محمد فايد يوم الجمعة المقبل في مسجد ريجينت بارك بالمركز الإسلامي وسط لندن.

دعم محمد فايد للجالية المصرية

وكشفت ميرفت عن أن رجل الأعمال المصري الراحل كان صاحب نشاط قوي في دعم الجالية المصرية خلال فترة الثمانيات وبداية التسعينات من القرن الماضي، إلا أنه اختفى بعد وفاة ابنه عماد في حادث مع الأميرة ديانا، حيث اعتزل الظهور الإعلامي إلا فيما ندر، مؤكدة أن وفاة ابنه سببت له مشكلات نفسية جعلته يبتعد عن العمل العام أو اللقاءات الاجتماعية.

وأكدت أن الكثيرين من أبناء الجالية حريصون على حضور حفل تأبين رجل الأعمال الراحل محمد فايد، خاصة أنه كان شخصية مميزة وله بصمة وتاريخ طويل في المملكة المتحدة.