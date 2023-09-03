رفعت رشاد: الشائعات المنتشرة ضد الدولة هدفها الوحيد تضليل الحقائق

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الشائعات المنتشرة ضد الدولة هدفها الوحيد تضليل الحقائق، وإن هؤلاء الأشخاص المروجين للشائعات ينتابهم حالة من القلق عما يحدث من حولهم على الأرض، ومما يحدث من خطوات جادة لتحقيق إنجاز، حول كل هذه الحقائق لابد من وجود شائعات.

الشائعات خطيرة

وأضاف «رشاد» خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز: «المشكلة أن الشائعات خطيرة لدرجة أنها صارت إحدى وسائل الحرب من الحروب الجديدة، وأن الأمر لم يقتصر في الحروب الجديدة الجيل الرابع والخامس على الأسلحة فقط وإنما أصبح هناك ما يغزو العقل والفكر ويتسلل إلى الوجدان ومنها الشائعات التي تجد هوى البعض في التصديق».

الشائعة مبنية على نواة من جزء من الحقيقة

وتابع: «أن الشائعة مبنية على نواة من جزء من الحقيقة، وبينبني حولها غلاف أكبر وسياج أكبر ويتم تسريبها بشكل كبير للناس وينتج عنها تأثير سلبي كبير»، مشيراً إلى أنه على أجهزة الدولة محاربة هذه الشائعات بأساليب ممنهجة وعلمية.