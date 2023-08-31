كاتب صحفي يطالب صناع المحتوى على السوشيال بتحري الدقة والحذر من الشائعات

قال الكاتب الصحفي، الدكتور وجدي زين الدين، إنَّ انتشار شائعة في مصر عن نقص الغذاء، اضطرت رئيس الوزراء للرد عليها، ليؤكد أنَّ غذاء المصريين آمن وكافة الاحتياجات من المواد الغذائية متوفرة، ومخزونها الاستراتيجي يكفي لشهور كاحتياطي.

زين الدين: لا يوجد حكومة تقف عاجزة أمام اختفاء السلع

وأضاف «زين الدين»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة، أنَّ المنطق يقول أنه لا توجد حكومة ستقف عاجزة سلبية أمام عدم وجود السلع الغذائية بأسواقها، قائلاً: «هنا لابد من طرح الأسئلة.. حد راح السوبر ماركت يشتري حاجته.. ملقهاش؟ إذن لا تعطي أيها المواطن الفرصة لانتشار هذه الشائعات».

دور المواطن في التصدي للشائعات

وتابع الكاتب الصحفي، بأن الأخطر هو «السوشيال ميديا» وأقول لصناع المحتوى: «كفاية، بمعني عندما تتأكد أن ما وصل إليك شائعة، فعليك عدم الاستمرار في نشرها، وعدم الترويج لها، ابترها واقطع الحلقة، لابد يكون هناك دور فعال للمواطن الذكي الذي يعي أنها شائعة، فيه ناس المستوى الفكري والثقافي على قدها تصاب بالإحباط واليأس.. وهم من تستهدفهم الشائعات من البداية».