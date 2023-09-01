إمام مسجد الحسين: مروج الشائعات والأكاذيب ملعون في القرآن

تحدث الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين عن عقوبة ترويج الشائعات وفقًا لما ورد في القرآن الكريم موضحا أنه في يوم القيامة يسأل أهل الجنة أهل النار عن سبب دخولهم النار، والأسباب التي أدت لذلك.

نشر الشائعات

وأضاف إمام مسجد الحسين خلال لقائه ببرنامج مع الناس على قناة الناس أن من الأسباب التي أدت لدخولهم النار أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين: «المقصود بكلمة الخائضين أنهم كانوا يقومون بترويج الشائعات، فكان يشير الشائعة دون التأكد من صحتها، ولو سألت اللي نشر المعلومة الخطأ يقولك هما قالوا، ويقولك أنا سمعت الناس بيقولوا، ولو بحث عن اللي روج الشائعة متلاقيش أصل لهم ولا وجود ولا هوية، لأنهم ناس شغلتهم أنهم ينشروا البلبلة وربنا سماهم مرجفون في المدينة».

المرجفون وحالات التوتر

أما عن معنى المرجفون الذين يقومون بعمل حالة من التوتر والقلق عدم الإستقرار وحالة من البلبلة فيمك فهمها من خلال «الدنيا ماشية في المكتب وفجأة حد يعمل إشاعة ودي شغلته أنه يعمل قلق، والمشكلة الأكبر أن اللي حواليه ياخدوا الكلام وينشروه، القرآن ذكر بأن من ينشر الشائعات ملعون وقد ذكر القرآن أنهم ملعونين».