كاتب صحفي: نشر الشائعات أبرز أدوات حروب الجيل الرابع والخامس

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، إنَّ نشر الشائعات عمليات ممنهجة قد تدخل فيها حروب الجيل الرابع والخامس وغيرها، كما أنها تتسبب في إرهاق الحكومات، وهذه الشائعات والحملات مقصود بها البلبلة تجهد الحكومات مرتين؛ الأولى أنها تواجه حالات إحباط يصاب بها البعض، والثاني أنها تضطر للرد على مثل هذه الشائعات.

دور الدولة في الرد على الشائعات

وأضاف «زين الدين» خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة، أنَّ الحكومة المصرية تحرص على توضيح الأمور الصحيحة للمواطنين رسمياً، لدرجة أنَّ هناك وحدة بالكامل مخصصة داخل مجلس الوزراء للرد على الشائعات.

نشر الوعي والثقافة ودور المواطن

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ المواطن المصري كيس وذكي وفطن وعليه دور كبير، ناصحاً إياه بألا ينجرف وراء هذه الشائعات «يشغل دماغه ويفلتر ما يتلقاه.. ليساعد الدولة في التصدي للشائعات، وعدم ترديد الشائعة طالما أنها بعيدة عن المنطق».