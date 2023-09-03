مدير «نجدة الطفل»: حصلنا على قرار إيداع «رحيم» لدار رعاية وسيصدر له شهادة ميلاد

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه جرى رصد بوست عبر «فيسبوك»، يتحدث عن قصة الطفل رحيم، وجرى التواصل مع صاحب «البوست»، وتواصلنا مع السيدة عفاف التي تتولى مسؤوليته، موضحا أن السيدة تركت الطفل معها وانصرفت.

عثمان: الواقعة ليست غريبة ومتكررة

أوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، مع الإعلامي عمرو خليل، أنَّ الواقعة ليست غريبة لأنها تتكرر أحيانا، والسيدة تركته مع سيدة أمينة، فالبعض يترك أطفالهم في الشارع، مؤكدا أنه جرى عرض الأمر على نجدة الطفل، والنيابة العامة أحالت الموضوع إلى نيابة طفل القاهرة، وجرى الحصول على قرار إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية المحترمة، خاصة أن الطفل عمره 6 سنوات.

إخراج الطفل من حالة الخطر

وتابع مدير خط نجدة الطفل، أنه «يهمنا بداية إخراج الطفل من حالة الخطر التي يعيش فيها، ومحتاجين يكون له دار رعاية يستقر فيها، ونطلع له شهادة ميلاد، وحصلنا من النيابة العامة على قرار بإيداعه واستخراج شهادة ميلاد له»، مردفا: «والاسم رحيم الاسم اللي قالت عليه السيدة عفاف وقالت لها عليه الأم، ومش معروف أي بيانات له».

وأوضح أنهم لن يتركوا الطفل، كالتزام دستوري وإنساني، وأي طفل يحق له الحصول على شهادات ثبوتية، ومن حقه يكون له شهادة ميلاد، وسنلحقه بالتعليم.

قصة الطفل رحيم.. «أمه لم تكن به رحيمة»

وكان الإعلامي عمرو خليل، تحدث عن المنشور على فيسبوك حول الطفل رحيم، الذي لم تكن أمه به رحيمة، حيث ذكر رامي الجبالي مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، أن سيدة بسيطة حكت له قصة بدأت من سنة أن سيدة تركت لها طفل بدعوى أنها ستعود له، ولكنها لم تعد بعد، وكبر الولد، والسيدة أصبحت أمام مسؤولية قانونية وإنسانية، ولم تعرف له أهل أو شهادة ميلاد.