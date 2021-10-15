إيداع الطفل المتهم بقتل زميله في أكتوبر بدار رعاية

أمرت نيابة أكتوبر بإيداع تلميذ في الصف السادس الابتدائي إحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، لمدة 4 أيام لاتهامه بإنهاء حياة زميله بعد نشوب مشاجرة بينهما على الجلوس في المقعد الأول داخل الفصل، وتطورت للتشابك بالأيدي والضرب، حيث سدد الطفل المتهم لزميله ضربة في رقبته أودت بحياته في الحال.

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح الجثمان

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وتبين أن الطفل الضحية كان يعاني من أزمة صحية وآلام في منطقة الصدر من قبل ما أدى إلى وفاته على الفور.

التحريات الأولية وتحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، عن أن الطفل المتهم سدد في صدر صديقه عدة ضربات متلاحقة وهو لديه مشكلة صحية من قبل، ما أدى إلى وفاته وسط حالة من الذهول التي انتابت التلاميذ والمعلمين، وحُرر محضر بالواقعة، ونُقل جثمان الطفل إلى المشرحة، وأمرت النيابة بدفن الطفل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أجهزة الأمن أن الطفل المتوفى يدعى «ياسر» ويبلغ من العمر 13 عامًا، وتبين بالفحص آثار اعتداء على رقبته نتيجة مشاجرة دارت بينه وبينه زميله داخل فصل إحدى المدارس الحكومية المتواجدة في محيط الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول الواقعة.