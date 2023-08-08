«حماية الطفل» بالمنيا تنقذ طفلين من التسول وتودعهما دار رعاية

تدخلت وحدة حماية الطفل في المنيا، لإنقاذ طفلين، أجبرتهما والدتهما على ممارسة أعمال التسول، وحددت لهما مبلغا يوميا بقيمة 200 جنيها للواحد يجب أن يتحصل عليه من التسول، وفي حال الإخفاق يتعرضان للعقاب منها، حيث قررت النيابة العامة إيداع الطفلين بدور رعاية.

الإجبار على التسول

القصة كشفها مقطع فيديو، للطفلين، بثه الدكتور محسن الشوربجي، أحد المهتمين بالشأن العام في محافظة المنيا، وأدمن صفحة خدمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» تُعرف بأسم «المنيا نيوزويك»، جاء فيه: أن سيدة منقبة تنتمي لقرية بني أحمد، تحاول إخفاء وجهها، لكي لا يتعرف عليها المارة، وتدير أطفالها الأبرياء وتستغلهم في التسول في ظروف قاسية للغاية، وتطلب من كل طفل من أبنائها جمع مبلغ 200 جنيها يوميًا، وإلا تعرض للعقاب، وتمنع عنهما استخدام المظلات أو الشماسي لحمايتهما من حرارة الشمس، لتظهر عليهما معالم البؤس والجوع لإرغام المارة على منحههم المال.

تحقيق تارجت يومي من التسول

وأضاف الشوربجي، أن الطفل الأول يدعي «علي»، عمره 6 سنوات، وله شقيق أسمه «محمد»، ويتعرضان للتعذيب الجسدي بواسطة الأم، التي ترتدي النقاب لإخفاء وجهها، وتراقب أولادها من بعيد، وفي حالة الإخفاق في تحقيق تارجت يومي من التسول بقيمة 200 جنيها لكل طفل، يتعرضان للعقاب.

وبعرض الواقعة علي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، كلف اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، بالتعامل السريع وإبلاغ النيابة العامة والجهات الشرطية، والتنسيق مع ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفاطمة الزهراء علي، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة هناء عبد الحميد عضو اللجنة العامة لحماية الطفل، للتدخل وانتشال الأطفال من هذا الوضع المؤلم ومنعهما من التسول.

وحرر عن الواقعة محضر برقم 14446لسنة 2023 جنح قسم المنيا، وبالعرض علي النيابة العامة، كلفت فريق الوحدة العامة والفرعية لحماية الطفل بتسليم الطفلين لأطفال بلا مأوي وإيداعهما بدور رعاية وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهما، مع استدعاء الأم للتحقيق معها في وقائع التعذيب المنسوبة لها.