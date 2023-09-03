دعاء الرزق لسداد الديون وسعة العيش.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك

دائما ما يشعر البعض من الضيق في المعيشة فليجأ لترديد دعاء الرزق وسداد الديون من أجل التضرع به إلى الله عزوجل أثناء تأدية السنن والنوافل، فضلا عن الإكثار من عمل الطاعات والأعمال الصالحة وزيادة الصدقات والتي يكون لها دور كبير في تيسير الرزق على حسب ما أخبرنا النبي الكريم.

دعاء الرزق وتيسير المال

وبخصوص دعاء الرزق، أكد عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية أن هناك العديد من الأدعية الخاصة بالرزق وجلب المال، وهو أن يرفع المسلم يده إلى الله عز وجل بتضرع ويردد: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك».

أدعية لجلب الرزق

وأضاف هندي خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح لجلب الرزق ومنها:

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم».

«اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين».