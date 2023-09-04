محافظ الإسماعيلية: مهرجان الفنون الشعبية واجهة حضارية لمصر

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن مصر أرض الحضارة والتاريخ، وستظل دائمًا وأبدًا قِبلة الفنون وملتقى الثقافات، مرحبًا بضيوف الإسماعيلية من كل مكان، في رحاب محافظة الإسماعيلية بوابة مصر الشرقية، أرض البطولات والمهرجانات.

وأضاف «بشارة» خلال كلمته في افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، أن المهرجان يظل محفلًا دوليًّا ووجهة حضارية لمصر، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على الموروث الحضاري والثقافي لمختلف شعوب العالم، فيما أصبح المهرجان سمة تميز المحافظة وتعكس مدى وعي شعبها بحبه للفنون والثقافة.

وقال «بشارة» إن انطلاق الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو رسالة قوية أن مصر بلد الأمن والأمان، كما يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بشارة: الإسماعيلية شريان للثقافة والفنون

وقال بشارة إن محافظة الإسماعيلية تعد شريانًا للثقافة والفنون، وإن تواجد الفرق العالمية من عدة دول أجنبية وعربية للمشاركة في عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الدورة الـ 23، يشكل أنشودة للسلام تعزف على أرض الإسماعيلية، في حوار عالمي للثقافة.

وأكد «بشارة»، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحظى على مر الأعوام السابقة، بشعبية وإقبالًا جماهيريًا سواء في العروض الفنية بشارع محمد علي، أو في حفلي الافتتاح والختام، أو في ساحات العروض اليومية وأن الهدف الأساسي من المهرجان استقطاب جميع فئات المجتمع من أجل إسعادهم والترفيه عنهم.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وكانت قد شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس الأحد، مراسم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية.