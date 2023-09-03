فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تستعد لحفل الافتتاح بـ«بروفات» نهائية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء السبت، البروفة الختامية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي تفتتحه مساء اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من السفراء ووفود الدول المشاركة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة.

بروفة نهائية لفرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وشارك في بروفة حفل الافتتاح الذي يخرجه الفنان هشام عطوة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، إضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة «القلوب البيضاء» لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية للمرة الأولى بالمهرجان.

معرض كتاب

يشار إلى أن المهرجان يشهد إقامة ندوة علمية بالتزامن مع الفعاليات الفنية تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الشاعر مسعود شومان تدور حول «استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية»، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

وتقام فعاليات قصور الثقافة في المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.