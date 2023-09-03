مواعيد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. ينتهي الخميس

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تفاصيل فاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وأماكن العروض والتي من المقرر أن تنطلق غداً الاثنين وحتى الخميس المقبل على مسارح حديقة الشيخ زايد ونادي الفيروز ونادي الدنفاه بنطاق المدينة وعدد من مراكز المحافظة المختلفة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

مواعيد فاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وبحسب جدول رسمي نشرته محافظة الإسماعيلية فإن فاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تبدأ من الساعة السابعة مساء ولحين انتهاء عروض الفرق قرب الحادية عشر.

وتنطلق العروض من يوم الاثنين يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروض لفرق سوهاج ومطروح وأندونيسيا والإسماعيلية فيم يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الحرية والعريش والمكسيك ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق الشرقية وأسوان ورومنيا وفرقة القلوب البيضاء فيما يشهد نادي الأسرة عروض فرق الأقصر وفلسطين والهند وتقدم فرق ملوي والشباب والرياضة وسيرلانكا عروض على مسرح مدينة فايد.

وفي يوم الثلاثاء يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروض لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية لفرق الشرقية وأسوان والشباب والرياضة وأندونيسيا فيم يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الأقصر والإسماعيلية وسيلانكا ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق الحرية وسوهاج وفلسطين وأندونيسيا فيما يشهد نادي الأسرة عروض ملوي ومطروح والمكسيك وتقدم العريش والهند عروض علي مسرح مدينة التل الكبير.

وفي يوم الأربعاء يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروض لفرق العريش وملوي والمكسيك والهند فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الشرقية وأسوان والشباب والرياضة وأندونيسيا ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق الإسماعيلية ومطروح وسيرلانكا فيما يشهد نادي الأسرة عروض سوهاج والحرية والقلوب البيضاء ورومانيا وتقدم فرق الأقصر وفلسطين عروض علي مسرح مدينة القنطرة غرب.

موعد ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتختتم فاعليات مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية الخميس المقبل حيث يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروض لفرق الحرية والأقصر وفلسطين وسيرلانكا فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق السوهاج ومطروح والهند ورومانيا ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق العريش وملوي والشباب والرياضة والمكسيك فيما يشهد نادي الأسرة عروض الشرقية وأسوان والإسماعيلية وأندونيسيا