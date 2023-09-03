معلومات عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. ينطلق الليلة

تفتتح الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الليلة، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23، والتي يُقام بالتعاون بين قطاعات الوزارة «الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية»، وكل من محافظة الإسماعيلية، هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، وتستمر فاعلياته إلى 8 سبتمبر الجاري.

معلومات عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

- يُقام حفل افتتاح المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية، في تمام الساعة 8 مساءً، ثم تنطلق الفعاليات في «نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين».

- بدأ الديفيليه أمس بعرض فني ضخم بمشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي: «العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان».

- شارك في الديفليه فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة «القلوب البيضاء» لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية والتي تشارك لأول مرة بالمهرجان.

- يشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 6 دول وهي: «الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا».

- يشهد المهرجان ندوة علمية تزامنًا مع الفعاليات الفنية تدور حول «استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية».

- تنظيم قصور الثقافة عددًا من المعارض لضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية، من بينها معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومعرض حرف تراثية، ومعرض فنون تشكيلية.