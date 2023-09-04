أسباب وأعراض الإصابة بأنيميا الفول.. إليك طريقة الوقاية

أوضح الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه «الوطن»، أن أنيميا الفول هو مرض وراثي ينتج عن نقص أنزيم جلوكوز -6- فوسفات دي هيدروجيناز، وأنه يزداد ظهوره لدى الذكور أكثر من الإناث.

أعراض الإصابة بأنيميا الفول

وأضاف «بدران» أنه دائما ما تظهر أعراض هذا المرض في صورة شحوب لون الوجه، وتحول لون البول للون الداكن، واصفرار الجلد والعينين والفم، كما أن هناك مجموعة من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تشير للإصابة بأنيميا الفول، مثل تضخم الطحال والكبد، وزيادة معدل ضربات القلب، والدوخة والخمول.. ولمعرفة مزيدا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا.