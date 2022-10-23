مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية.. أنيميا الفول الأكثر انتشارا

قالت الدكتورة هالة عبدالرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إنّ مباردة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بدأت بالأطفال، مشيرة إلى أنّ هناك برنامجًا قوميًا للكشف المكبر عن تلك الأمراض منذ عام 2000 بكل محافظات الجمهورية، والذي استهدف فحص حديثي الولادة والأطفال، مشيرة إلى أنّ أنيميا الفول أكثر الأمراض الوراثية انتشارًا في مصر.

طفرة كبيرة في مجال اكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية بعام 2021

وأضافت عبدالرحمن، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، مع المذيعتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّه يتم الكشف على كل المواليد عن مرض قصور الغدة الدرقية من عينة الدم لكعب الطفل، كما أضيف مرض وراثي «الفينيل كيتون يوريا»، الذي يسبب الإعاقة الذهنية عام 2015، وهذا ما أحدث طفرة كبيرة للغاية في مجال اكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية في يوليو 2021.

وتابعت بأنهم يستهدفون الكشف على الأطفال حديثي الولادة بوحدات الحضانات في كل محافظات الجمهورية، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والتي يبلغ عددها 19 مرضًا.

علاج مرض أنيميا الفول بسيط وغير مكلف

وأشارت منسق مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إلى أنّنا اكتشفنا حالات كبيرة للغاية مصابة بمرض أنيميا الفول، من خلال نتائج مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، متابعة بأنه بمجرد التأكد من إصابة المريض يتم تحويله إلى المركز العلاجي الخاص به.

وذكرت عبدالرحمن، أنّ علاج مرض أنيما الفول بسيط وغير مكلف، إذ إنّه يعتمد على مجموعة من التعليمات التي يجب على أهل الطفل اتباعها، ويتمثل ذلك في تجنب بعض الأغذية والعقاقير، مشيرة إلى أنّ كل الأمراض الوراثية موجودة على مر الأزمنة، لكن لم يكن هناك اهتمام بها.