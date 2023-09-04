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احصل على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 بعد اعتمادها

كتب:

تامر نادر
04:09 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 رسميًا، بقيت ساعات قليلة تفصل عن إعلان النتيجة؛ لذا وفي إطار دورها الخدمي تجاه قراءها أتاحت «الوطن» إمكانية الحصول على النتيجة بسهولة فور ظهورها.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ووفقًا لِما أكدته مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فقد انتهت الوزارة من أعمال التصحيح والرصد الكامل لدرجات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، للناجحين في الشعبتين العلمية والأدبية.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــــا.

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«الوطن» تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد اعتمادها
بقلم تامر نادر

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