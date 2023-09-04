دعاء يقال بين الفجر والصبح لطلب الرزق.. ترديده يجلب لك الخير الوفير

أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا توجد صيغ معينة لأدعية دينية يمكن ترديدها للحصول على الرزق والخير، وأن الدعاء يكون بِما تحمل نفسه من أمنيات ورغبات يتمنى العبد من ربه أن يحققها له.

لا يوجد صيغة معينة لدعاء طلب الرزق

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة ثابتة لـ أدعية دينية يمكن للسلم ترديدها بين الفجر والصبح بنية طلب الرزق، إلا إنه يمكن ترديد هذه الأدعية، ومنها:

دعاء يقال بين الفجر والصبح لطلب الرزق

- «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ».

ولمعرفة المزيد من الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها بين الفجر والصبح لطلب الخير والرزق من الله اضغط هنـــــــــــــــا.