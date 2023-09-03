دعاء بعد صلاة الفجر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الرسول

يحرص المسلم على فعل العبادات والطاعات، باعتبارها من الأمور التي لا غنى عنها، كأداء صلاة الفجر في وقتها، وذكر الله تعالى حتى مطلع الشمس وقراءة القرآن الكريم، وترديد الأدعية بصفة مستمرة، إذ يعتبر أفضلها تلك التي واظب عليها خير الأنام النبي محمد صل الله عليه وسلم، لذا ينبغي التعرف على هذا الدعاء في السطور المقبلة.

دعاء الرسول للفجر

وحرص على ترديد الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم في صلاة الفجر، وجاءت صيغة الدعاء كالتالي: «اللّهم اهدِنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت».

تفسير الدعاء

ومعنى الدعاء فسره مجدي عاشور، مستشار فضيلة المفتي ويعني: « أن يارب ارزقني الهدى والصلاح واحشرني في زمرة عبادك الصالحين، وارزقني يا رب العافية في البدن والصحة والنفس كما رزقت بها عبادك الصالحين، وتول أمري يا رب كما توليت أمور عبادك، وارزقنا يا رب البركة في جميع أمورنا حتى يكفيني ويغنيني عن سؤال، وقني يا رب شر ما قضيت والطف بي فيه كما لطفت بالكثير من عبادك، فأنت يا رب من تتولى أمور عبادك بالخير فلا تذلني ولا تعاديني، فانت يا رب صاحب البركة والعطاء والخير الوفير والسعادة في الدنيا والآخرة.».