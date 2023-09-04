الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة المنيا.. اعرف الإجراءات

أعلنت جامعة المنيا إجراءات التقديم للطلاب الجدد للعام الجامعي المقبل 2023-2023، والأوراق المطلوبة في جميع كلياتها الـ20 بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

إجراءات التقديم في كليات جامعة المنيا

وقال مسئول في جامعة المنيا، في تصريحات لصحيفة الوطن، إنه يجب على الطلاب المرشحين للقبول بالكليات استكمال أوراق التقديم ويمكن الحصول على دوسيه بلاستيك يحتوي على أوراق التقديم من مكتب شئون الطلاب بالكليات، أو طباعة الأوراق المرفقة على موقع الجامعة، وهي: (طلب الالتحاق- استمارة الرغبات-استمارة الكشف الطبي).

وأضاف: «يبدأ استلام الملفات من الطلاب الجدد عند وصول الكشوف الرسمية من مكتب التنسيق وسيتم الإعلان عن الموعد لاحقا وربما يكون نفس يوم الكشف الطبين ولكن لايمكن التأكيد بذلك حاليا لحين ورود الكشوف، ولن يتم استلام أي ملف غير كامل أو بدون حافظة بلاستيكية محكمة الغلق حفاظًا على الأوراق، ولن يقبل استلام أي ملف بدون استيفاء واستكمال جميع الأوراق المطلوبة».

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنيا

وجاءت الأوراق المكتوبة كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار النسر و2 صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و2 صورة منها.

- بطاقة الترشيح النهائية الموجهة للكلية و2 صورة منها.

- عدد 8 صور شخصية خلفية بيضاء.

- ظرف أبيض ودوسية بلاستيك بكبسولة.

- جميع الأوراق المطلوبة محملة علي أسطوانة pdf

- بالنسبة للذكور مواليد 2004 استمارة (2) جند + استمارة 6 جند أو 7 جند معتمدة ومختومة من منطقة التجنيد.

- بالنسبة للذكور مواليد 2005 نموذج صغار السن من منطقة التجنيد، مع العلم أن نموذج صغار السن يعتبر مؤقت والطالب ملزم بإحضار (6) أو (7) جند عند بلوغ السن القانوني.