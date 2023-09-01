جامعة المنيا تطلق برنامجا دراسيا لرعاية المسنين بنظام الساعات المعتمدة

أطلقت جامعة المنيا برنامج إعداد أخصائي إرشاد ورعاية مسنين ضمن برامج التعليم المدمج؛ بنظام الساعات المعتمدة، وهو الأول من نوعه في جامعة المنيا لرعاية المسنين منزليًا وخارجيًا، وفق معايير متقدمة وحديثة.

وأعلنت كلية التربية في جامعة المنيا، إطلاق برنامج دبلوم مهني بالتعليم المدمج بنظام الساعات المعتمدة، لإعداد أخصائي إرشاد ورعاية المسنين، وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

لائحة لبرنامج إعداد أخصائي إرشاد ورعاية مسنين

وقال الدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة في جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تم تشكيل لجنة تضم الدكتور سيد عبدالعظيم وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام محمود ذكي رئيس قسم الصحة النفسية، والدكتورة فدوي أنور وجدي مدير مركزالإرشاد التربوي، والدكتور محمد إبراهيم أستاذ علم النفس التربوي، والدكتور عبدالعزيز محمد حسب الله مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة زينب شعبان نائب مدير الجودة، وذلك لوضع لائحة برنامج إعداد أخصائي إرشاد ورعاية المسنين.

إعداد متخصصين في إرشاد المسنين ورعايتهم

وأوضح عميد كلية التربية جامعة المنيا، أن برنامج إعداد وتأهيل أخصائي إرشاد ورعاية المسنين هو البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه الدبلوم المهني حصريأً ومن مخرجات هذا البرنامج أنه ولأول مرة في مصر يكون لدينا متخصصين في إرشاد المسنين ورعايتهم منزلياً وخارجياً وفق أحدث معايير، كما يتماشى مع إعداد برامج المسنين الدولية، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بتدشين هذا البرنامج ليكون بين أحدث البرامج بنظام التعليم المدمج بالساعات المعتمدة داخل كلية التربية في جامعة المنيا.