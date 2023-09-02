مواعيد تقديم طلبات التحويل بين كليات جامعة المنيا الأهلية

حددت جامعة المنيا الأهلية، مواعيد تقديم طلبات التحويل بين الكليات، وفقا للحد الأدنى للقبول في جميع الكليات بالجامعة، عدا كلية الطب البشري.

وقال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال جامعة المنيا الأهلية، في تصريحات لـ«لوطن»، على طلاب الثانوية العامة الذين رشحوا للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية خلال المرحلتين الأولى والثانية ولم يقوموا بإنهاء إجراءات قبولهم بالجامعة بالمواعيد المحددة ويرغبون في إنهاء إجراءات قبولهم، وكذلك الطلاب الذين أنهوا إجراءات التحاقهم ويرغبون في التحويل بين الكليات باستثناء التحويل لكلية الطب طبقا للحد الأدنى المعلن بالمرحلة الثانية لكل كلية؛ التقدم بطلب بذلك لإدارة الجامعة مرفق به بطاقة الترشيح.

فحص جميع طلبات التحويل

وأوضح القائم أعمال جامعة المنيا الأهلية، أنه سيتم فحص جميع طلبات التحويل في ضوء توافر أماكن بالكلية التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، الموافق 2 سبتمبر، وحتى الاثنين القادم الموافق 4 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر جامعة المنيا الأهلية.

اكتمال أعداد المرشحين بكلية الطب

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة المنيا الأهلية أن كلية الطب قد اكتفت واكتمل عددها بالمرشحين من طلاب المرحلة الثانية، علما بأنه لا يوجد قوائم انتظار للالتحاق بتلك الكلية.

وتضم جامعة المنيا الأهلية 7 كليات هي: الطب البشري، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاج الطبيعي، العلاقات العامة وإدارة الأعمال.