وزير الري يصل إلى نيروبي للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية

وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية التي تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأفريقية.

وصرح «سويلم»، بأنّ المشاركة في هذا المؤتمر المهم، تأتي حرصا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه، خاصة بالقارة الأفريقية.

رؤية أفريقية موحده للتعامل مع قضايا المناخ

وأضاف أنّ القمة تهدف للخروج برؤية أفريقية موحدة للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال قمة المناخ القادمة COP28، المزمع عقدها في الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

لقاء المعنيين بملف المياه بالقارة الأفريقية

ومن المقرر أن يلتقي «سويلم»، العديد من الوزراء الأفارقة المعنيين بملف المياه، وكبار مسؤولي المياه بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.