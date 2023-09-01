أستاذ دراسات بيئية: التغيرات المناخية تزيد معدلات الوفاة حول العالم

قال دكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ هناك تأثيرات عنيفة لتغيرات المناخ على الصحة بشكل خاص وتؤدي إلى وفاة كثير من الناس وزيادة معدلات الوفاة على مستوى العالم.

تأثير التغيرات المناخية على الإنسان

وأضاف أستاذ الدرااست البيئية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح» على قناة«إكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجات الحرارة وظهور ظاهرة احتراق الغابات تؤدي إلى حدوث التهابات الجهاز التنفسي بشكل خاص، أمراض الحساسية والربو، التهاب الرئة، وزيلادة أمراض القلب والأوعية الدموية.

انتشار الأمراض نتيجة حدوث الأمطار والفيضانات

وتابع: «من أهم ما يتأثر به الناس هي ضربات الحرارة نتيجة التعرض لدرجات حرارة شديدة والأمطار والفيضانات تؤثر بشكل كبير فتعمل على نقل أمراض مثل الملاريا والكوليرا لذلك هنا تضاعف بالأرقام وحدوث وفيات بسبب التغيرات المناخية».