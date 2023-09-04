فرص عمل في بنك الاستثمار القومي.. الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك الاستثمار القومي، فرص عمل شاغرة للخريجين، متمثلة في مبرمج وأخصائي نظم تشغيل وشبكات ومسؤول قواعد بيانات، موضحا أن التقديم متاح حتى 14 من سبتمبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات المقدمة للقراء تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الاستثمار القومي، وشروط التقديم:

1- مبرمج

وصف الوظيفة: مطور Dot Net دوام كامل، للذين على دراية بالبرمجة الأمامية والخلفية.

المهارات المطلوبة

المهارات الفنية: إجادة العمل بلغات البرمجة الآتية.

-C# programming on .NET Core

-Asp .Net MVC & Asp .Net Core

-RESTful APIs

-MS SQL Server & Standard Query Language & Relational database concepts

-ADO.Net & Entity frameworks

-HTML, CSS, Bootstrap, JQuery, AJAX

-Angular or React

شروط المتقدمين للوظيفة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر.

- من 0 إلى 3 سنوات خبرة.

- مستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية كتابيًا وشفهيًا.

- إتمام الخدمة العسكرية للذكور.

2-أخصائي نظم تشغيل وشبكات

وصف الوظيفة: الإلمام بأساسيات الشبكات والسويتشات وأمن المعلومات والأمن السيبراني.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: التعامل مع أجهزة حماية الشبكة

VPN , vulnerability scanners, WAF ,firewalls

المهارات الفنية:

يفضل الحاصل على MCSEو MCSA ميكروسوفت ودورات معتمدة من(CCIE-CCNP – CCNA معتمدة من Cisco.

- الإلمام بأساسيات systems Microsoft )Active directory, Domain controller, DNS, DHCP, Microsoft exchange) Administration

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

شروط المؤهل: أن يكون المتقدم من خريج إحدى التخصصات التالية:

- حاسبات ومعلومات

- هندسة حاسبات ومعلومات

- هندسة اتصالات

- مستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية (كتابيًا وشفهيًا)

- إتمام الخدمة العسكرية للذكور

- إجادة اللغة الانجليزية

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل من إحدى الجامعات، بتقدير عام جيد عل الأقل.

المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- تسليم الأوراق عند حضور المقابلة الشخصية

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من الكورسات والشهادات المذكورة في السيرة الذاتية

- صورة شخصية حديثة

3- مسئول قواعد بيانات

وصف الوظيفة: سيكون مسؤول قاعدة بيانات SQL Server مسؤولاً عن التصميم والتنفيذ، وصيانة قواعد بيانات SQL Server.

وتشمل مهام الوظيفة، ضمان التوافر والأداء وأمن قواعد البيانات، وكذلك إدارة عمليات النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات، كما سيكون مسؤول عن استكشاف مشكلات قاعدة البيانات وتحسينها أداء قاعدة البيانات.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- القدرة على استكشاف مشكلات قاعدة البيانات وإصلاحها، وتحسين أداء قاعدة البيانات.

- معرفة سياسات وإجراءات أمن قواعد البيانات.

- مهارات اتصال وتعاون ممتازة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- مهارات قوية في حل المشكلات.

المهارات الفنية:

- تصميم قواعد بيانات SQL Server وتنفيذها وصيانتها

- التأكد من توافر قواعد البيانات وأدائها وأمانها.

- إدارة عمليات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.

- استكشاف مشكلات قاعدة البيانات وإصلاحها وتحسين أداء قاعدة البيانات.

- مراقبة أداء قاعدة البيانات وتقديم توصيات للتحسينات.

- تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات أمن قواعد البيانات.

- التعاون مع المطورين ومسؤولي النظام وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان الملاءمة

- عمل قواعد البيانات المشاركة في تخطيط وتنفيذ عمليات ترقية قاعدة البيانات والترحيل

- الاحتفاظ بوثائق تكوينات وعمليات وإجراءات قاعدة البيانات

سنوات الخبرة:

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر.

-0 إلى 3 سنوات خبرة

- معرفة قوية بإدارة وصيانة قاعدة بيانات SQL Server

- خبرة في النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات وعمليات الاسترداد

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

شروط المؤهل: أن يكون المتقدم حاصل ع المؤهل من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد عل الاقل.

المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية، ويجرى تسليم هذه الاوراق عند حضور المقابلة الشخصية

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة شهادة تادية الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من الكورسات والشهادات المذكورة في السيرة الذاتية

صورة شخصية حديثة

بيانات الإعلان

كيفية التقديم

إرسال السير الذاتيه للمتقدمين لشغل تلك الوظيفة للإيميلات الآتية - Mohammad.shennawy@mped.gov.eg

- yasmine.seddiq@nib.gov.eg