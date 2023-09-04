رحلات عمرة بالتقسيط للمعلمين في محافظة المنيا.. ادفع على 10 أشهر

أعلنت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، تنظيم رحلات عمرة بالتقسيط تشمل قضاء أسبوعين بالحرمين المكي والنبوي، وذلك للمعلمين، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه.

رحلة عمرة بالتقسيط لمعلمين المنيا

وقال الدكتور علي عبد السلام، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق أول رحلة عمرة بالتقسيط تتضمن أسبوع بالحرم المكي وأسبوع أخر بالحرم النبوي، وهي مدعومة من النقابة.

وأضاف «عبد السلام»، أن سعر رحلة العمرة شاملة 25 ألف جنيه، يتم سداد المقدم بقيمة 15 ألف جنيه، والباقي يتم تقسيطه على 10 أشهر، لافتا أن هناك خصم لأول 50 جواز سيتقدم أصحابها بحجز العمرة، وللمزيد من التفاصيل يمكن الاستعلام داخل مبني نقابة المعلمين بمدينة المنيا.

تكريم أبناء المعلمين الفائقين ببندر المنيا

كما أعلنت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، عن تنظيم احتفالية لتكريم أبناء المعلمين الفائقين بالمرحلتين الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، شريطة أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 80% للشعبة الأدبية، و85% للشعبة العلمية، وأن يكون حاصلا علي مجموع 270 درجة بالشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2023-2024.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة وهي: صورة شهادة النجاح مختومة صورة طبق الأصل، صورة كارنيه نقابة المعلمين للوالد أو الوالدة، صورة شهادة ميلاد الطالب إذا كانت الأم معلمة، وخطاب من المدرسة يفيد أن المعلم والمعلمة علي رأس العمل، علي أن يتم تقديم تلك الأوراق المطلوبة بالدور الأرضي بمبني نقابة المعلمين في مدينة المنيا.