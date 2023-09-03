هل يجوز عمل عمرة عن شخص على قيد الحياة بمقابل مادي؟.. الإفتاء تجيب

يحرص الملايين من المسلمين على تأدية العمرة لأنها سُنَّة عن النبي الكريم صلى الله عليها وسلم، حيث يزور المسلم خلال أدائه العمرة للمسجد الحرام في مكة المكرمة ويؤدي العديد من المناسك ومنها السعي والطواف وحلاقة الشعر وغيرها، إلا أن البعض يتساءل عن «هل يجوز عمل عمرة عن شخص على قيد الحياة بمقابل مادي؟».

هل يجوز عمل عمرة عن شخص على قيد الحياة بمقابل مادي؟

وللإجابة حول هل يجوز عمل عمرة عن شخص على قيد الحياة بمقابل مادي؟، فقد أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالة واحدة يجوز فيها للمسلم أن يؤدي العمرة عن غيره وهي إذا كان الشخص عاجزًا وغير مقتدر جسديًا على أداء العمرة.

هل يجوز أداء العمرة عن الحي؟

وبخصوص هل يجوز عمل عمرة عن شخص على قيد الحياة بمقابل مادي؟، فأوضح عثمان أن المسلم إذا كان غير مقتدر ماليا على أداء العمرة فلا شيء عليه ولكن في حال إذا كان عاجزا فيجوز له أن ينيب غيره عنه.

واستدل عثمان بحديث المعضوب لصحة كلامه، وهو ما روى عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أنه قال: (كان الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ رَديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاءته امرأةٌ مِن خَثعَم تَستَفتيه، فجعَلَ الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ. قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجَّةِ الوداعِ).