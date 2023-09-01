أسعار عمرة المولد النبوي 2023 بعد إعلان توثيق العقود.. «الحق احجز مكانك»

يحرص الكثير من المواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة عمرة المولد النبوي على معرفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023، وذلك بعد أن تم فتح باب اعتماد توثيق عقود العمرة في شركات السياحة يوم 24 أغسطس الماضي، إذ تعد تلك من أهم إجراءات حجز عمرة المولد النبوي.

ومع بداية شهر سبتمبر واقتراب المولد النبوي، يهتم العديد من الراغبين في أداء فريضة العمرة في تلك المناسبة الدينية المميزة بمعرفة أسعار العمرة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار عمرة المولد النبوي 2023، وفق ما أعلنته غرفة شركات السياحة، كالتالي:

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

وعن أسعار عمرة المولد النبوي 2023، قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا، إنه وبنسبة كبيرة، لن تختلف أسعار عمرة المولد النبوي هذا العام عن العام الماضي كثيرا، وأنه لن يكون هناك تغيير كبير في تلك الأسعار.

وأضاف باسل في حديث سابق لـ«الوطن» أن أسعار عمرة المولد النبوي 2023 الاقتصادية تتراوح هذا العام بين 25 و30 ألف جنيه، لتكون المدة المستغرقة للعمرة الاقتصادية تتراوح بين 12 و15 يوما، أما بالنسبة للعمرة فئة الـ5 نجوم، فتتراوح هذا العام بين 45 و60 ألف، وتختلف القيمة حسب الخدمات التي يتم تقديمها للمعتمرين.