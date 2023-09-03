لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. احصل عليها فور ظهورها

خصصت جريدة «الوطن» لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها للطلاب، للحصول على النتيجة مباشرة من خلال خطوة واحدة، تتمثل في إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فورا اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، من خلال الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على حفظ، وتظهر النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من مراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وأنّها جاهزة للاعتماد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّ الكنترول الرئيسي في السادس من أكتوبر، انتهي من رصد الدرجات وتجمعيها ومراجعتها وتجهيزها في شكلها النهائي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم تفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وتكون متاحة لجميع الطلاب الحصول عليها عبر موقع الوزارة مجانا دون دفع أي مبالغ مالية.

وتابع المصدر، أنّ نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أكبر من الدور الأول، وأنّ عملية التصحيح للأسئلة المقالية والموضوعية «الاختيار من متعدد» تمت إلكترونيا وبدقة.