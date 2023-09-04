المسرح الكبير في الأوبرا يستضيف «سهرة مع العندليب» 14 سبتمبر

يستضيف المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية غنائية خاصة تحمل اسم «سهرة مع العندليب»، الخميس 14 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويُحيي «سهرة مع العندليب» عددًا من نجوم الأوبرا، وهم: أحمد عفت، ومحمد الطوخي، ومحمد حسن، وحسام حسني، ونهى حافظ، وسمية وجدي، وذلك بقيادة الدكتور محمد الموجي، ومن المُقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجمهور، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

يذكر أنّ دار الأوبرا المصرية، أحيت ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، من خلال تنظيم حفل غنائي ضخم، لتلك الفرقة الغنائية، وجرى نقله عبر شبكة تليفزيون الحياة، على الهواء مباشرة، في شهر يونيو الماضي، وحققت التغطية انتشارًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وشارك في الحفل، عدد من أصوات ومواهب الأوبرا، في تقديم وصلة غنائية خلال فعاليات الليلة السادسة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31.