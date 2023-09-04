النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعم من توقعات بأن يبقي المنتجون الرئيسيون على القيود التي يفرضونها على الإمدادات، فضلًا عن تزايد الآمال بأن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب‭‭‬‬ تباطؤ الاقتصاد.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، 3 سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 9 سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد أن أنهى العقدان، الأسبوع الماضي، عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس الماضي، إن روسيا اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بتفاصيل التخفيضات المزمعة هذا الأسبوع، وأعلنت روسيا بالفعل أنها ستخفض صادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميًا، في سبتمبر بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

ومن المتوقع أيضًا أن تمدد السعودية خفضًا طوعيًا بمليون برميل يوميًا حتى أكتوبر.

واكتسب نمو الوظائف زخمًا في الولايات المتحدة، أغسطس، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8% وتباطأت زيادة الأجور، ما يعكس تراجع قوة سوق العمل ويعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي لن يرفع الفائدة هذا الشهر.