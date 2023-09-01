النفط يتجه لإنهاء سلسلة التراجع بعد أسبوعين من الخسائر

اتجهت أسعار النفط لإنهاء سلسلة من الخسائر التي استمرت طيلة أسبوعين، مع صعودها في الجلسة الرابعة على التوالي صباح اليوم الجمعة، بفضل تراجع الإمدادات، ومع توقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ ستطالها التخفيضات في الإنتاج لنهاية العام الجاري.

ارتفاع الخامين القياسيين للنفط مؤخرًا

وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث صعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي بواقع 7 سنتات، ما عادل 0.1%، إلى 83.70 دولار للبرميل، كما زاد خام برنت 7 سنتات أيضا ووصل لـ86.90 دولار للبرميل الواحد.

وتوقع المحللون بأن تمدد السعودية من أجل خفض إنتاجها النفطي الطوعي والبالغ مليون برميل يوميا وصولا لشهر أكتوبر المقبل، ما سيزيد من تخفيضات منظمة الأوبك+، ،التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها.

من جانبه، قال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء، اليوم، إنه لا يزال يتوقع تمديد التخفيضات، حيث أن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل على أساس مستدام، الأمر الذي كان مطلوبا من قبل من أجل جذب إمدادات الأوبك في السوق مجددا، وكذلك من أجل تحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب.

كما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء الماضي، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بواقع 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو تراجع فاق التوقعات، بسبب زيادة الصادرات وتشغيل المصافي، حيث إنه عادة ما يعتبر التغير في المخزونات الأمريكية مؤشراً على التوازن بين العرض والطلب العالمي.

وفسر الخبراء هذا النضوب المستمر على أنه انعكاس لنقص محتمل في الإمدادات.