«ترينيدنج إيكونومي»: استقرار أسعار النفط بعد هبوط لمدة 3 أيام

احتفظت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 84 دولارًا للبرميل، اليوم، بعدما خسرت ما يقرب من 4% خلال الجلسات الثلاث الماضية، حيث أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على توقعات الطلب في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

أزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين

ووفقا لما نشره موقع ترينيدنج إيكونومي، زادت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع وأزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين من المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر في البلاد، مع فشل البنك المركزي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ في استرضاء السوق.

مخزونات الخام الأمريكية تتراجع 5.96 مليون

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن صانعي السياسة الأمريكيين شددوا على المخاطر الصعودية للتضخم والتي قد تتطلب فترة طويلة من السياسة النقدية التقييدية أو حتى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 5.96 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متجاوزة التوقعات عند 2.3 مليون برميل.