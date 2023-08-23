«القاهرة الإخبارية»: أسعار النفط ترتفع مع احتمالات ضعف الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا في مقابل نقص محتمل بالإمدادات، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وارتفع خام برنت 13 سنتًا، بما يعادل 0.2% إلى 84.16 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.2 %، 79.82 دولار.

مسار أسعار الفائدة

وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية «إنه من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير».

ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط بالعالم، حاسمًا لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وأدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.