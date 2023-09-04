وزير الشباب يكرم الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش: نفخر بكل المواهب

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي استضفتها مصر خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة، بحضور مايكل جايد رئيس الاتحاد الألماني ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، والدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في مصر.

270 لاعبا شاركوا في المنافسات

وشارك في البطولة 14 دولة مختلفة، وتنافس خلالها 270 لاعبا من مختلف دول العالم، هي أمريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيا والمجر والصين وباكستان وقطر والإمارات والكويت والعراق.

وتم تنظيم البطولة وفقًا لمراحل سنية مختلفة، بدءً من فئة الناشئين والناشئات تحت سن 11 و13 و15 و 17 و 19، بالإضافة إلى فئة الناشئات تحت سن 19عاما.

وفي فئة الناشئات تحت سن 17 و19، حققت اللاعبة نادين الحمامي المركز الأول، وتوجت اللاعبه ملك المراغي بالمركز الثاني، وهنا أبو سيتة في المركز الثالث، ومنه أحمد في المركز الرابع.

أما في فئة الناشئين تحت سن 17، فقد حصل اللاعب سيف الدين الرفاعي على المركز الأول، وتوجيه اللاعب مالك شريف بالمركز الثاني، وميكل بيتر في المركز الثالث، وحسن المنشاوي في المركز الرابع.

وزير الرياضة: نفخر بكل المواهب

وعبر وزير الشباب والرياضة خلال تكريم اللاعبين عن فخره بالمواهب الشابة وتطورها في لعبة الإسكواش، مؤكداً أهمية دعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية.

وأشار «صبحي» إلى أن تنظيم تلك البطولة يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة علي تعزيز الرياضة لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية، واستمراراً للجهود المتواصلة لـ تطوير المواهب الشابة في سبيل تعزيز الرياضة المصرية، والمساهمة في بناء جيل قوي يستطيع اعتلاء منصات التتويج.