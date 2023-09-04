يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد قليل، وتنشر جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالدرجات، من خلال الدخول إلى هذا الرابط والاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.. بالدرجات اعرف مجموعك

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالدرجات برقم الجلوس وبخطوات سهلة دون أي مشاكل تقنية، بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.

نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مرتفعة، وكل طالب حصل على حقه كاملا، لافتا إلى أنّه جرى مراجعة النتيجة بدقة داخل الكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر، وجرى التأكد من عدم وجود أخطاء.

وقال المصدر، إنّه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد إعلان النتيجة رسميا، وتعلن وزارة التربية والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة ونسبة النجاح في بيان رسمي بعد قليل.