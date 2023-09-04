موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.. «احصل عليها بعد قليل»

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بمجرد اعتمادها رسميا من جانب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وفي إطار اهتمام بوابة «الوطن» بمتابعة موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، وإتاحته للطلاب وأولياء الأمور، ضمن متابعتها الخدمية اليومية، حيث يمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عنها.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الدور الثاني، الاستعلام عن موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، من خلال الاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني هنــــا.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد قليل، وإعلانها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ من 50% فأكثر

وبمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، سيتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب، وإعلان الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة لجميع الطلبة والطالبات، الذين خضعوا لامتحان الثانوية العامة الدور الثاني، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم.