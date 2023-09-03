رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. وتوضيح مهم من «التعليم»

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«جروبات الغش» غير صحيح، ولم يتم اعتماد النتيجة رسميا.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، جاهزة وسيتم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها مباشرة على الرابط.

لا تغيير في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وتابع المصدر، أنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل، بتغيير نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 داخل الكنترولات لا أساس له من الصحة، وأنّ الكنترولات مؤمّنة ولا أحد يستطيع تغيير النتيجة، قائلا: «ما يتم تداوله نصب على الطلبة وأولياء الأمور».

ووجّه المصدر، رسالة لأولياء الأمور، بعدم الالتفات لهذه الشائعات، موضحا أنّ نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 سرية ومؤمنة، ولا أحد يستطيع تغيير درجات أي طالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، جرى إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، للحصول على النتيجة فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2023، الحصول على النتيجة بخطوة واحدة، تتمثل في الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بإدخال رقم الجلوس.